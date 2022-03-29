Экс-глава МИД Польши признал нехватку воли в противостоянии России

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Польша, которая требует от остальных стран ЕС ввести санкции в отношении России, так и не приняла никаких мер воздействия на Москву. Об этом заявил экс-глава польского МИД Радослав Сикорский во вторник, 29 марта.

— Я обеспокоен тем, что в то время, как Запад вводит болезненные и для себя санкции, я не могу вспомнить, какие санкции ввела Польша, — сказал политик.

Он добавил, что власти Польши бездействуют, ссылаясь на конституцию. По словам бывшего дипломата, российский уголь продолжает поступать через польскую границу, передает РИА Новости.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции в отношении России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки. По словам Кульбаки, после завершения нынешней ситуации на Украине торговые отношения России с другими государствами будут восстанавливаться, однако этот процесс займет не один год.