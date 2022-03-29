Акцию «Время ранних» в Москве продлили до конца 2022 года

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Акцию «Время ранних», с помощью которой можно получить скидку на проезд в столичном метро, продлили до конца года. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Ежедневно по будням акцией «Время ранних» пользуются около 100 тысяч пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро. Всего с запуска акции они сэкономили уже более 425 миллионов рублей. Чтобы сохранить комфортные и выгодные поездки для миллионов жителей по решению мэра Москвы мы продлеваем акцию до конца года, — пояснил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Эксперимент действует с ноября 2020 года. Благодаря ему пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в рабочие дни с момента открытия подземки до 07:15 и с 08:45 до 09:15 могут ездить со скидкой до 50 процентов. При оплате проезда электронным кошельком или Face Pay поездка будет стоить 23 рубля, при оплате банковской картой — 26 рублей. Однако скидка не распространяется на льготные проездные и абонемент «Единый».

Эксперимент, как подчеркивается, доказал свою эффективность. Так, станция «Китай-город» во время работы акции разгрузилась на 21 процент, а «Полежаевская» и «Выхино» — на 20 и 18 процентов, передает официальный сайт мэра Москвы.