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WSJ: Прокуратура США проведет расследование в отношении сына Байдена

Полина Долганова

В мире
WSJ: Прокуратура США проведет расследование в отношении сына Байдена
Фото: Whitehouse

Прокуратура США проведет полномасштабное расследование в отношении сына главы США Хантера Байдена после сообщений о его финансовых операциях за границей, в том числе на территории Украины. Об этом пишет издание The Wall Street Journal во вторник, 29 марта.

В материале говорится, что прокуроры штата Делавэр запросили дополнительную информацию о доходах сына главы государства. Правоохранители также провели допрос с одним из партнеров Байдена-младшего. Инициатором расследования является экс-президент США Дональд Трамп, передает газета «Известия».

24 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден должен предоставить объяснения о причастности его сына к биолабораториям на Украине. Американский Конгресс, считает Володин, должен расследовать данный факт.

В тот же день глава войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, финансировал военно-биологическую программу на Украине.

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