Медиум рассказала, как научиться распознавать знаки судьбы

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Медиум, экстрасенс и ведический астролог Анна Гехман дала советы людям, которые хотят научиться распознавать знаки судьбы.

— Вы сами поймете, что вам нужно. Просто задайте вопрос и поверьте, он не заставит себя ждать! А если каждое утро, просыпаясь, вы будете видеть что-то прекрасное, ваша жизнь будет наполнена только позитивными событиями, — цитирует экстрасенса Пятый канал.

По ее словам, все события в жизни являются отражением человеческого сознания. Мысли в голове каждого жителя Земли, убеждена она, связаны между собой так же, как и все события, происходящие в реальности.

Гехман добавила, что, если человек споткнулся на лестнице, это является дурным знаком, который предупреждает о будущих неприятных событиях. Падение с лестницы, по словам медиума, говорит о возможных проблемах с деньгами. Если у человека случайно упал нож и воткнулся в землю, это обязательно приведет к чему-то хорошему, заключила астролог.

28 марта астролог Елена Егорова рассказала, кому из знаков зодиака повезет в любви в апреле. По словам эксперта, Овнов в апреле ожидает интересное неожиданное знакомство. Так, если вы женщина-Овен, то окажетесь в центре внимания нескольких мужчин.