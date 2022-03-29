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Сенатор заявил, что Россия не бросит освобожденные территории Украины

Полина Долганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Сенатор заявил, что Россия не бросит освобожденные территории Украины
Фото: Минобороны РФ

Россия не собирается оставлять без защиты территории Украины, которые были освобождены. Об этом заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков во вторник, 29 марта.

— Никто не уйдет, не обеспечив защиту населения, проживающего на этих территориях, — сказал политик.

Сенатор добавил, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока Россия не выполнит всех поставленных целей по демилитаризации и денацификации Украины, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

22 марта гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях. Украина, считает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение.

По его словам, Москва настаивает на признании Киевом статуса Крыма и народных республик. При этом Киев понимает, что сейчас говорить о возможности их включения в состав страны не приходится, но он рассчитывает сделать это в будущем, заключил Кортунов.

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