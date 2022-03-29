Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с 28 февраля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Доллар торгуется ниже 88 рублей впервые с 28 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи во вторник, 29 марта.

Курс евро, в свою очередь, опустился ниже 96 рублей, отмечается на сайте биржи.

29 марта ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям, однако для этого необходимы улучшение ситуации во внешней политике и отказ от хранения резервов в валюте. По его словам, хранение резервов в долларах и евро оказалось небезопасной тактикой, поэтому перевод экспорта на расчеты в рублях стал важным решением по укреплению нацбезопасности. Аналитик напомнил, что любой кризис имеет свой конец.

26 марта главный научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Колганов заявил «ВМ», что из-за санкционного давления в России будут возникать некоторые сложности, однако дефолта бояться точно не стоит. Как отметил эксперт, в 2022 году доступных правительству резервов достаточно, чтобы расплачиваться по всем обязательствам как внутри страны, так и за рубежом.