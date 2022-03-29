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Российская армия крылатыми ракетами уничтожила базу горючего в Ровенской области

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российская армия крылатыми ракетами уничтожила базу горючего в Ровенской области
Фото: Минобороны РФ

Российские вооруженные силы с помощью крылатых ракет уничтожили крупную базу горючего в Ровенской области на Украине. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, база поставляла топливо для ВСУ в Киевской области.

— Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта Клевань Ровенской области, — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

До этого Министерство обороны России показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ с помощью ударного вертолета Ми-28. Уточняется, что цели были поражены управляемыми ракетами. Авиаудар нанесли парами с дистанции до пяти километров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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