Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эндокринолог назвала фрукт, который поможет при диабете

Анна Михалюк

Сюжет: 

Еда
Общество
Эндокринолог назвала фрукт, который поможет при диабете
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Врач — эндокринолог-диетолог Ольга Павлова назвала самый полезный фрукт для диабетиков и тех, кто пытается сбросить вес.

Речь идет о киви, содержащем мало калорий и множество полезных веществ. Эксперт рекомендует съедать один киви на завтрак или обед, разрешимое количество — один фрукт за раз через день.

— Он содержит витамин А, С, витамины группы В, а также D, E, K. Витамин А полезен для иммунной системы, зрения, кожи, волос и ногтей, витамин С и органические кислоты повышают иммунитет. В киви содержится фолиевая кислота, которая полезна для нервной системы, памяти и эмоционального фона. В одном киви содержится почти полная суточная норма витамина С для взрослого. Киви благоприятно влияет на пищеварение: в нем содержатся кислоты, которые улучшают переваривание белка. Фрукт улучшает свертываемость крови и снижает риски тромбообразования, — сказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Если у человека проблемы с эмалью зубов, со слизистой рта или пищевода, киви нужно исключить из рациона или сократить его употребление в период обострения, уточнила Павлова.

— Главное — разнообразие фруктов, чтобы получать весь спектр витаминов и минералов. Фрукты при диабете едят на десерт, а на голодный желудок исключают, так как это может спровоцировать резкий подъем сахара крови, — объяснила врач.

28 марта эндокринолог назвала напитки, которые помогают при диабете держать уровень сахара в норме. При этом соки и другие сладкие напитки из рациона пациенты должны исключить.

Читайте также:
Здоровье Врачи сахарный диабет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сломаю уши. Недорого

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Все мнения
О проекте