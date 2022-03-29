Эндокринолог назвала фрукт, который поможет при диабете

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Врач — эндокринолог-диетолог Ольга Павлова назвала самый полезный фрукт для диабетиков и тех, кто пытается сбросить вес.

Речь идет о киви, содержащем мало калорий и множество полезных веществ. Эксперт рекомендует съедать один киви на завтрак или обед, разрешимое количество — один фрукт за раз через день.

— Он содержит витамин А, С, витамины группы В, а также D, E, K. Витамин А полезен для иммунной системы, зрения, кожи, волос и ногтей, витамин С и органические кислоты повышают иммунитет. В киви содержится фолиевая кислота, которая полезна для нервной системы, памяти и эмоционального фона. В одном киви содержится почти полная суточная норма витамина С для взрослого. Киви благоприятно влияет на пищеварение: в нем содержатся кислоты, которые улучшают переваривание белка. Фрукт улучшает свертываемость крови и снижает риски тромбообразования, — сказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Если у человека проблемы с эмалью зубов, со слизистой рта или пищевода, киви нужно исключить из рациона или сократить его употребление в период обострения, уточнила Павлова.

— Главное — разнообразие фруктов, чтобы получать весь спектр витаминов и минералов. Фрукты при диабете едят на десерт, а на голодный желудок исключают, так как это может спровоцировать резкий подъем сахара крови, — объяснила врач.

28 марта эндокринолог назвала напитки, которые помогают при диабете держать уровень сахара в норме. При этом соки и другие сладкие напитки из рациона пациенты должны исключить.