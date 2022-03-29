Магазины OBI могут открыться в России на следующей неделе

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Магазины компании OBI могут вновь открыться на территории России со следующей недели. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в пресс-службе компании.

— В ближайшее время мы откроем все магазины в Москве и Петербурге, и на следующей неделе откроем все 27 магазинов, — цитирует сообщение РИА Новости.

До этого стало известно, что сеть магазинов «Ашан» продолжит работать на территории России, несмотря на призывы покинуть российский рынок. Об этом сообщил генеральный директор компании Auchan France Ив Клод.

Иностранные компании уходят с российского рынка на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято из-за обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительной реакции.