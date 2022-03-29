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Песков заявил, что Россия не будет бесплатно поставлять газ

Александр Афонин

Экономика
Песков заявил, что Россия не будет бесплатно поставлять газ
Фото: Администрация президента РФ

Россия не будет поставлять газ бесплатно. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 29 марта.

— Газ бесплатно поставлять никто не будет — это просто невозможно, а оплачивать его можно только в рублях, — цитирует чиновника ТАСС.

Песков добавил, что зарубежные компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру и обстановку, возникшую в условиях экономической войны против России. Он уточнил, что Москва разрабатывает простую, понятную, прозрачную и выполнимую схему для оплаты газа в рублях.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия перейдет к расчету за поставки газа исключительно в рублях. Оплата в долларах и евро больше не будет приниматься. Он добавил, что Россия будет выполнять контрактные соглашения и не остановит поставки газа в другие страны.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.

Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам. Мера, озвученная Путиным, важна прежде всего с символической точки зрения, заключил Юшков.

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