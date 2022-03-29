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Доллар опустился ниже 86 рублей впервые с 28 февраля

Полина Долганова

Экономика
Доллар опустился ниже 86 рублей впервые с 28 февраля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 86 рублей впервые с 28 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 29 марта.

Евро закрепился на позиции 95 рублей.

Так, курс доллара расчетами на завтра по состоянию на 13:33 по московскому времени показывал снижение на 3,61 рубля, а евро — на 1,13 рубля.

29 марта ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям, однако для этого необходимы улучшение ситуации во внешней политике и отказ от хранения резервов в валюте. По его словам, хранение резервов в долларах и евро оказалось небезопасной тактикой, поэтому перевод экспорта на расчеты в рублях стал важным решением по укреплению нацбезопасности. Аналитик напомнил, что любой кризис имеет свой конец.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия перейдет к расчету за поставки газа исключительно в рублях. Оплата в долларах и евро больше не будет приниматься. Он добавил, что Россия будет выполнять контрактные соглашения и не остановит поставки газа в другие страны.

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