Правительство России предложило ряд мер для поддержания импорта лекарств

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Правительство России предложило принять ряд мер, которые направлены на поддержку импорта лекарств и медикаментов. Об этом сообщили в пресс-службе оперштаба по борьбе с COVID-19 во вторник, 29 марта.

В качестве мер поддержки предлагается упростить регистрацию лекарств, а также облегчить процедуру закупок и субсидировать ставки по процентам для производителей. Кроме того, власти приступили к разработке программы импортозамещения всех востребованных лекарств. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, россияне должны иметь возможность покупать медикаменты даже в условиях санкций, отмечается в Telegram-канале оперштаба.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что скачков цен на жизненно необходимые препараты в России и проблем с ними не возникает благодаря нормативно закрепленному регулированию. Он подчеркнул, что компании подтверждают поставку препаратов на российский рынок.

17 марта эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов рассказал «ВМ», что Россия столкнулась с нехваткой некоторых препаратов из-за резко выросшего спроса, однако в течение нескольких недель ситуация должна нормализоваться. Эксперт отметил, что о дефиците лекарств в России речи не идет.