В Петербурге появилась новая мера поддержки для предпринимателей
Петербургские предприниматели смогут получить участки под строительство новых заводов за рекордно низкую цену. Об этом сообщили власти города.
Земельные участки под строительство новых предприятий в городе будут сдавать по одному рублю за квадратный метр. Символическую цену предприниматели смогут получить для строительства заводов. При помощи данной меры поддержки власти планируют поддержать экономическую и социальную стабильность.
Символическая ставка аренды будет действовать только на время проектирования и строительства предприятия, передает издание «Невские новости».
— Будем предоставлять целевым образом земельные участки для строительства производственных объектов. Установим для них символическую ставку аренды на период проектирования и строительства — один рубль за один квадратный метр, — сообщили власти города.
Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой мере поддержки бизнеса в регионе. Подмосковным компаниям предложат землю в аренду за рубль на три года. Так, в регионе поддержат компании, которые помогают с импортозамещением.