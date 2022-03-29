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В Петербурге появилась новая мера поддержки для предпринимателей

Ирина Игнатенко

Общество
В Петербурге появилась новая мера поддержки для предпринимателей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Петербургские предприниматели смогут получить участки под строительство новых заводов за рекордно низкую цену. Об этом сообщили власти города.

Земельные участки под строительство новых предприятий в городе будут сдавать по одному рублю за квадратный метр. Символическую цену предприниматели смогут получить для строительства заводов. При помощи данной меры поддержки власти планируют поддержать экономическую и социальную стабильность.

Символическая ставка аренды будет действовать только на время проектирования и строительства предприятия, передает издание «Невские новости».

— Будем предоставлять целевым образом земельные участки для строительства производственных объектов. Установим для них символическую ставку аренды на период проектирования и строительства — один рубль за один квадратный метр, — сообщили власти города.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой мере поддержки бизнеса в регионе. Подмосковным компаниям предложат землю в аренду за рубль на три года. Так, в регионе поддержат компании, которые помогают с импортозамещением.

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