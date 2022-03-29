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Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике

Анастасия Колоскова

Общество
Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике
Фото: twitter.com/RoyalFamily

Королева Великобритании Елизавета II в первый раз за последние пять месяцев побывала на общественном мероприятии. Она посетила церковную службу в память о своем покойном супруге принце Филиппе, ушедшем из жизни в прошлом году.

Королева, опираясь на трость, вошла в здание Вестминстерского аббатства. Ее сопровождал сын — принц Эндрю, герцог Йоркский. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

6 марта стало известно, что королева Елизавета II навсегда покинула Букингемский дворец. В последнее время королева испытывает проблемы со здоровьем, поэтому она решила чаще работать из дома.

Чтобы максимально сократить количество дальних поездок, своей постоянной резиденцией Елизавета II решила сделать Виндзорский замок. Королеве 95 лет, недавно она сообщила об ухудшении здоровья.

Елизавета II пожаловалась на проблемы с ногами. На встрече с экс-главой секретариата Минобороны Великобритании, контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом и занявшим его место генерал-майором Элдоном Милларом королева опиралась на трость. После этого стало известно, что Елизавета II переболела коронавирусом, но уже вернулась к исполнению своих обязанностей.

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