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Более 100 тысяч человек работают в сфере культуры в Москве и области

Георгий Соланович

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Более 100 тысяч человек работают в сфере культуры в Москве и области
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За девять месяцев 2021 года средняя численность граждан, работающих в сфере культуры в Москве и области, составила 95 985 и 43 461 человек соответственно. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы столицы.

В пресс-службе добавили, что средняя зарплата у работников сферы культуры довольно высокая: в Москве — 78 168 рублей, в Подмосковье — 52 575 рублей.

В Министерстве культуры РФ в свою очередь отметили, что в 2020 году в Москве насчитывалось 94 театра, 75 музеев, 318 библиотек и 355 культурно-досуговых организаций. В Московской области по состоянию на 2021 год работали 913 организаций культурно-досугового типа, 831 библиотека и 85 музеев.

Примечательно, что подмосковные театры в 2021 году 407 раз проводили мероприятия в других регионах России, а также занимались благотворительностью: культурные учреждения организовали 130 спектаклей и концертов без продажи билетов.

До этого сообщалось, что церемония награждения победителей Международного детско-юношеского образовательного проекта «Карловские чтения» пройдет в Музее Победы 29 марта.

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