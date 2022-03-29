Лжедетектив обманул москвича, взяв более миллиона рублей за невыполненные услуги

Фото: moscow-live

Оперативниками столицы задержан частный детектив, обманувший клиента более чем на миллион рублей. Об этом во вторник, 29 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По предварительным данным, злоумышленник разместил в интернете фейковые объявление о детективных услугах, так с ним связался молодой человек с просьбой найти должника.

— Заказчик в течение нескольких месяцев передавал «сыщику» денежные средства, полагая, что тот выполняет взятые на себя обязательства по поиску. Однако обещанного результата мужчина не увидел, — рассказали в пресс-службе МВД.

Материальный ущерб составил один миллион двести тысяч рублей. Обманутый молодой человек обратился в полицию.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого при очередной передаче денег в одном из торговых центров на Рублевском шоссе. Им оказался 39-летний приезжий.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее 29 марта сообщалось, что воры-домушники вынесли из квартиры в Красногорске драгоценности на три миллиона рублей.