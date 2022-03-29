Лжедетектив обманул москвича, взяв более миллиона рублей за невыполненные услуги
Оперативниками столицы задержан частный детектив, обманувший клиента более чем на миллион рублей. Об этом во вторник, 29 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
По предварительным данным, злоумышленник разместил в интернете фейковые объявление о детективных услугах, так с ним связался молодой человек с просьбой найти должника.
— Заказчик в течение нескольких месяцев передавал «сыщику» денежные средства, полагая, что тот выполняет взятые на себя обязательства по поиску. Однако обещанного результата мужчина не увидел, — рассказали в пресс-службе МВД.
Материальный ущерб составил один миллион двести тысяч рублей. Обманутый молодой человек обратился в полицию.
Вскоре правоохранители задержали подозреваемого при очередной передаче денег в одном из торговых центров на Рублевском шоссе. Им оказался 39-летний приезжий.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее 29 марта сообщалось, что воры-домушники вынесли из квартиры в Красногорске драгоценности на три миллиона рублей.