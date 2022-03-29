Ученые обнаружили связь между длиной пальцев человека и течением коронавируса

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Исследователи выяснили, как длина пальцев человека соотносится с протеканием у него коронавирусной инфекции. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.

Известно, что длина безымянного и указательного пальцев рук обусловлена уровнем тестостерона и эстрогена во время беременности. Обычно, безымянный палец длиннее у мужчин, чем у женщин, а указательный, напротив, короче.

На основе эксперимента ученые пришли к выводу, что обладатели «женской» кисти, как правило, переносят COVID-19 тяжелее, при этом им чаще требуется госпитализация. Наиболее часто в госпитализации нуждались люди, у которых левая и правая руки сильно отличались по размеру.

Исследователи убеждены, что эти данные говорят о том, что ковид более опасен для людей с низким уровнем тестостерона и высоким уровнем эстрогена в пренатальном периоде.

Ученые выразили надежду, что это наблюдение поможет в создании эффективных препаратов против коронавируса.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян ревакцинироваться от коронавируса на фоне роста заболеваемости COVID-19 в других странах.