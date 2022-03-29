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Захарова осудила снос памятника советским солдатам в Польше

Араз Салехов

Общество
Захарова осудила снос памятника советским солдатам в Польше
Фото: МИД РФ

Российская Федерация возмущена действиями властей Польши, которые решили демонтировать памятник советским воинам-освободителям в польском городе Шовице. Об этом во вторник, 29 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Не первый раз мы сталкиваемся с таким позорным явлением — войной с советскими памятниками в Польше, — рассказала она.

Представитель ведомства отметила, что действия польского государства нарушают имеющиеся двусторонние соглашения и нормы цивилизованного общения, сообщает РИА Новости.

Напомним, что мемориальный объект, установленный в 1949 году, является местом захоронения 620 красноармейцев Первого украинского фронта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об отказе в доступе к биолабораториям на Украине и в Грузии. Дипломат отметила, что Москва добивалась доступа к биолабораториям через международно-правовые институты.

В пятницу, 25 марта, экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил о «претензиях Варшавы на Калининград». Польский генерал считает Калининград «оккупированной территорией» с 1945 года.

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