Ученые связали кесарево сечение с развитием рака у детей

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Появление на свет ребенка при помощи кесарева сечения повышают риск развития у него онкологии. К такому выводу пришли ученые из Университета Монреаля, проанализировав данные 1,5 миллиона детей.

Эксперты изучили медицинские карты детей, которые родились естественным путем с при помощи хирургического вмешательства в период с 2006 по 2010 годы.

Согласно статистике, малыши, родившиеся путем кесарева сечения, чаще сталкивались с развитием злокачественных образований, лимфомой и саркомой. При этом чаще всего риску онкологии подвергались малыши в возрасте двух лет.

Эксперты пока не смогли установить, чем именно обусловлена эта закономерность, передает радиостанция «Комсомольская правда».

Ранее генетик-иммунолог Людмила Гончарова перечислила факторы, влияющие на развитие онкологии. Одним из главных из них она назвала генетическую предрасположенность. Помимо этого, врач отметила вирусные инфекции, которые необходимо контролировать, проживание рядом с вредными производствами, а также стресс. Медик добавила, что стрессовое состояние в большей степени влияет на эндокринную систему.