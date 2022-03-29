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Диетолог объяснила, как избавиться от жира на животе

Анна Михалюк

Общество
Диетолог объяснила, как избавиться от жира на животе
Фото: depositphotos

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова назвала способы борьбы с лишним весом.

Главная причина роста жировой клетчатки в области талии — это плохая чувствительность к инсулину. Это происходит из-за избытка углеводов, неадекватного 5-6 разового питания, плохой генетики и стрессов.

— Как убрать жир с живота? Лечим инсулинорезистентность при помощи диеты и препаратов, снижаем кортизол, убираем вес и вводим физические нагрузки, — объяснила врач в новом выпуске на своем YouTube-Канале.

Доктор отметила, что из-за роста гормона стресса зачастую распределение жировой клетчатки происходит неправильно, что ведет к ожирению в области живота, а также к общему набору веса. Именно из-за хронических стрессов, по ее словам, у многих руководителей отмечается ожирение, а также диагностируются инфаркты и инсульты:

— Нужно, чтобы кортизол выходил. Это может быть бег, занятия в спортивном зале, общение с психологом, неврологом. Но его нужно вывести из организма. Вы должны научиться противостоять стрессу, чтобы жить в здоровом теле.

Эндокринолог назвала топ-5 продуктов, которые опасны для пациентов с сахарным диабетом. В числе запрещенных оказались сладости на фруктозе, которые зачастую рекомендуются для диабетиков, но на деле они могут значительно поднимать сахар крови.

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