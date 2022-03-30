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Четыре сотрудника силовых структур пострадали при взрывах под Белгородом

Юлия Курганова

Происшествия
Четыре сотрудника силовых структур пострадали при взрывах под Белгородом
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Четверо сотрудников силовых структур пострадали при взрывах в Белгородской области. Об этом сообщил во вторник, 29 марта, РИА Новости представитель экстренных служб.

— По предварительным данным, при взрывах в Белгородской области пострадали четверо сотрудников силовых структур, — рассказал собеседник агентства.

29 марта губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что со стороны села Красный Октябрь в Белгородской области прозвучало несколько взрывов. По его словам, пострадавших среди жителей села нет. На место инцидента уже прибыла оперативная группа МЧС.

Позже была названа предварительная причина взрывов под Белгородом.

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