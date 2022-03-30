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Астрологи рассказали, женщинам каких знаков зодиака не везет в любви

Юлия Курганова

Общество
Астрологи рассказали, женщинам каких знаков зодиака не везет в любви
Фото: Pixabay

Не у всех женщин удачно складывается личная жизнь. Астрологи считают, что порой это зависит от знака зодиака. Они назвали представительниц, которым совсем не везет в любви.

Весы — один из самых женственных знаков. Девушки-Весы нежны, изысканы и грациозны. Они пользуются вниманием со стороны мужского пола, но очень много сомневаются. Им предлагают руку и сердце, а они все думают и выбирают. Именно поэтому Весы часто так и остаются одинокими.

Дамы-Водолеи очень харизматичны, независимы и свободолюбивы. Часто они имеют много поклонников, их даже носят на руках. Но они не спешат создать семью, иногда из упрямства и нежелания быть как все. Зато, если найдут такого же авантюриста, могут обрести счастье в отношениях.

Козероги — амбициозные и сильные женщины. Они часто отпугивают мужчин своим стремлением быть самостоятельными. В них не всегда можно разглядеть нежную женскую натуру. Они даже составляют конкуренцию мужчинам, а это может отпугнуть потенциального партнера. Но если уж кому-то они и позволят увидеть хрупкую девушку под личиной сильной бизнесвумен, то этот счастливчик своего не упустит, передает Пятый канал.

Астрологи назвали три пары по знаку зодиака, которые обречены на расставание.

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