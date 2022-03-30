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Украинский дипломат Кислица назвал условие подписания договора с Россией

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Украинский дипломат Кислица назвал условие подписания договора с Россией
Фото: youtube.com

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил на заседании Совета безопасности, что подписание договора с РФ будет возможно только в случае отвода российских военных на позиции, которые они занимали 23 февраля 2022 года — до начала специальной операции по денацификации Украины. При этом он призвал продолжать помогать Киеву оружием и вводом антироссийских санкций.

По словам дипломата, последние переговоры в Стамбуле показали, что Москва может быть готова к продвижению в переговорах, тем не менее еще предстоит долгий путь к устойчивому прекращению огня.

— Подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможным только после вывода всех вооруженных подразделений РФ в места, где они находились по состоянию на 23 февраля 2022 года, — заявил Кислица.

Он подчеркнул, что стороны продолжат консультации с целью подготовки и согласования положений договора о гарантиях безопасности для Украины, о механизме исполнения прекращения огня, о выводе вооруженных сил, об открытии и безопасном функционировании гуманитарных коридоров, обмене телами и освобождении пленных, передает РИА Новости.

Во вторник, 29 марта, в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между представителями России и Украины. Минувшая встреча дала надежду, что страны смогут найти мирное решение. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

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