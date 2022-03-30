Путин исключил четырех экспертов из научного совета при Совбезе России

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Президент РФ Владимир Путин исключил из состава научного совета при Совете безопасности России четырех экспертов, среди которых сотрудники институтов РАН. Об этом сообщается в указе, который размещен на сайте правовой информации.

Документ датирован 28 марта 2022 года.

— Внести в состав научного совета при совете безопасности изменения, исключив из него Громыко А. А., Никитина А. И., Панова А.Н., Рогова С.М. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — сказано в тексте указа.

Речь идет о научном руководителе Института США и Канады РАН Сергее Рогове, директоре центра евро-атлантической безопасности МГИМО Александре Никитине, директоре Института Европы Алексее Громыко и главном научном сотруднике института Соединенных Штатов и Канады РАН Александре Панове.

25 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин освободил Анатолия Чубайса от должности своего спецпредставителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.