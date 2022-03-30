Путин исключил четырех экспертов из научного совета при Совбезе России
Президент РФ Владимир Путин исключил из состава научного совета при Совете безопасности России четырех экспертов, среди которых сотрудники институтов РАН. Об этом сообщается в указе, который размещен на сайте правовой информации.
Документ датирован 28 марта 2022 года.
— Внести в состав научного совета при совете безопасности изменения, исключив из него Громыко А. А., Никитина А. И., Панова А.Н., Рогова С.М. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — сказано в тексте указа.
Речь идет о научном руководителе Института США и Канады РАН Сергее Рогове, директоре центра евро-атлантической безопасности МГИМО Александре Никитине, директоре Института Европы Алексее Громыко и главном научном сотруднике института Соединенных Штатов и Канады РАН Александре Панове.
25 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин освободил Анатолия Чубайса от должности своего спецпредставителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.