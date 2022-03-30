Ясновидящая Кажетта назвала пять знаков зодиака, которые разбогатеют в апреле

Кадр из фильма «Зачинщики»

Новый месяц всегда несет множество перемен в жизни людей. Но некоторым на этот раз повезет гораздо больше остальных. Их ждет «поцелуй» самой госпожи Удачи. Ясновидящая и шаманка Кажетта в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, представители каких знаков зодиака смогут разбогатеть в апреле.

Рак

Апрель подарит представителям знака возможность реализовать свой творческий потенциал. Им как раз может выпасть возможность заняться работой, где можно проявить себя творчески и укрепить таким образом свое финансовое благополучие. В профессиональной сфере стоит проявить себя как никогда, отмечает ясновидящая. От этого в будущем будет зависеть очень многое.

Весы

Апрель 2022 года для Весов — один из самых успешных месяцев в году с точки зрения профессиональной деятельности. Представителям знака не раз выпадет шансы продемонстрировать начальству и коллегам свои лучшие профессиональные качества и укрепить свой авторитет, что со временем обязательно отразится на их финансовом положении. Все усилия сейчас должны быть направлены на карьеру, подчеркивает Кажетта.

Скорпион

Апрель для Скорпиона открывает очень важный и позитивный период в делах. Месяц сможет привнести ясность в работе и покажет, в каком направлении двигаться, чтобы подняться по карьерной лестнице или заслужить прибавку к зарплате. Главное помнить, что коллеги и начальство на вашей стороне, поэтому не стоит стесняться проявлять себя и делиться своими идеями, советует ясновидящая.

Козерог

Апрель для Козерогов будет продуктивным. Им понадобится большое количество энергии для завершения проектов. Кроме того, существует возможность осуществить свою мечту. Награда за труды в существенном финансовом выражении не заставит себя долго ждать, обещает ясновидящая.

Водолей

Апрель 2022 года у Водолеев будет посвящен работе, и она ответит вам полной взаимностью. Месяц вполне может принести новые неожиданные шансы и легкие деньги. Возможно, вам вернут долг. Кроме того, Водолеям не стоит стесняться своей удачи. Кажетта рекомендует Водолеям помнить, что главное — только ваше мнение о себе.