Эксперт спрогнозировал последствия отказа Европы платить за газ в рублях

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Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов рассказал об отношении Запада к требованию России платить за газ в рублях.

По его словам, многие иностранные компании оказались в тупике из-за условий, которые поставила Москва.

— Если поставки газа в Европу все же встанут, это будет иметь катастрофические последствия для энергетики Европы, а Газпрому может стоит примерно половины прибыли и сокращение инвестиций, — объяснил специалист.

Он добавил, что в таком случае поступления в бюджет России значительно сократятся, потому как Газпром является одним из основных налогоплательщиков государства.

Суверов уточнил, что страны Евросоюза не смогут оперативно заменить российский газ на СПГ из Соединенных Штатов и Катара. Эксперт подытожил, что в таком случае газ для Европы будет оцениваться в 5 тысяч долларов за тысячу кубов, что приведет к значительному сокращению потребления, передает РИА Новости.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия перейдет к расчету за поставки газа исключительно в рублях. Оплата в долларах и евро больше не будет приниматься. Он добавил, что РФ будет выполнять контрактные соглашения и не остановит поставки газа в другие страны.