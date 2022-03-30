Антонов опроверг обвинения со стороны США в продовольственном кризисе

Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

Заявления со стороны Соединенных Штатов о том, что Россия несет ответственность за продовольственный кризис на Украине и в мире, являются частью информационной войны против РФ. Такое мнение выразил российский посол в США Анатолий Антонов.

Таким образом он прокомментировал соответствующее высказывание первого заместителя государственного секретаря США Венди Шерман.

— Ответственно заявляем: инсинуации о том, что наши вооруженные силы разрушали гражданскую инфраструктуру, уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны, не соответствуют действительности, — заявил посол, чей комментарий приводится в Telegram-канале российского дипведомства.

По его словам, на тех территориях, которые контролируются российской армией, царят мир и спокойствие. В качестве примера дипломат привел Херсонскую область.

Антонов подытожил, что ВС РФ применяют оружие только против военной инфраструктуры Украины.

До этого экс-депутат украинской Рады Алексей Журавко заявил, что Херсонская область не вернется под контроль ВСУ. Он также призвал местное население не бояться возвращения националистов. Журавко отметил, что мирному населению не стоит никуда уезжать, потому что в скором времени на Украине начнется полноценная мирная жизнь. Он подытожил, что Одесса и Николаев также будут освобождены в ближайшем будущем.