Глава МИД Китая обозначил позицию Пекина по ситуации на Украине

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Китай остается на стороне мира и старается поддерживать диалог со сторонами по вопросам ситуации на Украине. Об этом в среду, 30 марта, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

— Между подливанием масла в огонь и охлаждением и тушением огня мы на стороне охлаждения, — сказал глава ведомства.

По его словам, в сложившейся ситуации нет «черного и белого», потому как каждое государство само определяет свою внешнюю политику. Он также добавил, что старый образ мышления, который был актуален во времена холодной войны, больше не работает в Европе. Министр заявил, что жесткие санкционные меры могут привести только к взаимному ущербу, в то время как Китай готов сотрудничать со всеми сторонами и предпринимать попытки урегулирования конфликта, передает РБК.

17 марта глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что президент Штатов Джо Байден в ходе телефонной беседы предупредил главу Китая Си Цзиньпина о том, что Пекин будет нести ответственность в случае оказания поддержки Москве применительно к ситуации на Украине. По его словам, США пытаются призвать все страны, имеющие рычаги влияния на Россию, использовать их для прекращения военной спецоперации РФ на территории Украины. Блинкен отметил, что Китай отказывается осуждать действия России, пытаясь представить себя нейтральным арбитром.