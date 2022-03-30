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Наталья Сергунина: Юные москвичи смогут предложить свои идеи по развитию города

Араз Салехов

Город
Наталья Сергунина: Юные москвичи смогут предложить свои идеи по развитию города
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице объявили о старте проектного акселератора «Округа». Его участниками могут стать активные молодые москвичи — старшеклассники, студенты вузов и колледжей, активисты и волонтеры. Об этом в среду, 30 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Проектный акселератор предусматривает несколько этапов. До конца апреля участники встречаются с наставниками, которые делятся своим опытом создания и продвижения командных проектов. Затем они примутся за разработку своих собственных идей. Важно, что инициативы будут исходить от молодежи, а значит, ответят на ее самые актуальные запросы, — рассказала она.

Вместе с наставниками участники могут предложить собственные инициативы по развитию различных сфер жизни города. При этом лучшие из идей будут реализованы, добавила Сергунина.

Также заммэра столицы сообщила, что портал «Музейная Москва онлайн» подготовил виртуальные подборки экспонатов на театральную тематику из городских музеев. Выставка была приурочена ко Всемирному дню театра, который отмечался 27 марта.

Помимо этого, Наталья Сергунина заявила, что в столичных библиотеках состоится Московская неделя детской книги (МНДК). Она проходит с 26 марта по 3 апреля в 137 читальнях столицы.

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