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Британия введет санкции против неподконтрольных Украине районов ДНР и ЛНР

Полина Долганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Британия введет санкции против неподконтрольных Украине районов ДНР и ЛНР
Фото: Unsplash

Великобритания планирует ввести санкции против районов ДНР и ЛНР, которые не находятся под контролем украинских войск. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Уточняется, что британские власти также введут ограничения на технический осмотр самолетов и яхт попавших под санкции бизнесменов из России, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

10 марта российский бизнесмен Роман Абрамович и еще шесть предпринимателей из РФ попали под санкции Великобритании. В санкционный список вместе с Абрамовичем попали Игорь Сечин, Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Николай Токарев, Андрей Костин и Дмитрий Лебедев.

15 марта Евросоюз расширил санкционные списки, включив в них ряд бизнесменов из России. Ограничения распространили на Романа Абрамовича, Германа Хана и Сулеймана Керимова. Помимо этого, Брюссель внес в черный список главу Рособоронэкспорта Александра Михеева и руководителя РСПП Александра Шохина. Всего в новый список попали 15 человек и 9 предприятий. Фигурантам запрещены поездки в ЕС, а их активы заморожены.

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