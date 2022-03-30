Вооруженные силы России сбили украинский Су-24 рядом с белорусской границей

Фото: Минобороны РФ

Российская армия сбила украинский бомбардировщик Су-24 рядом с белорусской границей. Об этом в среду, 30 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он уточнил, что военный самолет был сбит неподалеку от населенного пункта Тумень, передает РИА Новости.

За последний день армия России также уничтожила три ЗРК ВСУ. Кроме того, российская авиация поразила штаб украинских сил в Николаевской области. Всего с начала спецоперации на Украине были уничтожены 124 самолета, 321 беспилотник, 184 установки РСЗО и 1752 танка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские военные не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.