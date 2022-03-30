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В США заявили, что Байден случайно раскрыл планы Белого дома

Полина Долганова

В мире
В США заявили, что Байден случайно раскрыл планы Белого дома
Фото: whitehouse

Власти США лгут американскому народу о целях администрации нынешнего президента Джо Байдена. Такое мнение в среду, 30 марта, выразила бывший кандидат в президенты страны Тулси Габбард.

По ее словам, резкие высказывания Байдена о президенте России Владимире Путине были озвучены неслучайно.

— Президент Байден просто вслух озвучил цели своей администрации, которые и заключаются в смене власти в России, в отстранении Путина от власти, — считает Габбард.

Она добавила, что Вашингтон хочет сдержать Москву и нанести колоссальный вред россиянам, провоцируя их на протесты. Политик подытожила, что американцам надоело терпеть вмешательство Белого дома в дела государств, которые входят в зону интересов Байдена, передает РИА Новости.

26 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что личные оскорбления Байдена в адрес Путина сужают окно возможностей для двусторонних отношений. При этом он выразил удивление, что обвинения в адрес Путина звучат из уст Байдена, который призывал бомбить Югославию.

До этого экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что нынешняя американская власть несет ответственность за высокую инфляцию и рост цен на бензин, а Байден лично убил «американскую мечту». По словам бывшего президента, он мог бы предотвратить российскую спецоперацию на Украине, если бы в настоящее время был у власти.

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