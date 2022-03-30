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«Визы отменят»: астролог рассказала о путешествиях в предстоящие годы

Анна Михалюк

Общество
«Визы отменят»: астролог рассказала о путешествиях в предстоящие годы
Фото: Pixabay

Астролог Тамара Глоба рассказала о том, как будут выглядеть путешествия в ближайшие годы.

По ее мнению, в 2022 году будут возникать возможности для поездок в разные страны: какие-то из них будут открываться, а какие-то закроют въезд. С середины 20-х годов, по словам астролога, визы отменят, а границы откроют.

— В 2023 году в весенний и осенний периоды мир может закрыться для путешествий. В 2024 году начнет открываться мир без границ. В 2030-х годах будет выстроен новый поток цивилизации: на дружественной основе предстоит построение общего мира, — рассказала астролог в интервью для Youtube-канала Надежды Стрелец.

Также Тамара Глоба рассказала, что будет в ближайшее время с деньгами и какие страны острее других ощутят на себе последствия финансового кризиса.

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