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В Кремле заявили об отсутствии прорывов по итогам переговоров с Украиной

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Кремле заявили об отсутствии прорывов по итогам переговоров с Украиной
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил итоги переговоров российской и украинской делегаций, которые встречались в Стамбуле 29 марта.

— Еще предстоит весьма и весьма длительная работа, — констатировал представитель Кремля, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, попытки украинской стороны конкретно сформулировать свои предложения являются положительным моментом. Он уточнил, что во время предыдущих раундов подобного не наблюдалось. При этом Песков заявил, что прорывов в ходе встречи не было.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между представителями России и Украины. Минувшая встреча дала надежду на то, что страны смогут найти мирное решение. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, прошедшие в столице Турции переговоры показали, что путь к заключению мира возможен. Однако важно понимать, что даже согласование договоренностей не означает их непосредственного исполнения со стороны Украины.

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