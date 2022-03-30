Владимир Ефимов: Спрос на потребительском рынке Москвы стабилизировался

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Специалисты наблюдают стабилизацию спроса на потребительском рынке Москвы. Об этом в среду, 30 марта, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в конце февраля — начале марта спрос был повышенным.

— Если говорить о потребительском рынке, то мы в настоящий момент видим стабилизацию спроса. Действительно, в конце февраля — начале марта мы наблюдали ажиотажный спрос по всем категориям товаров, в первую очередь — непродовольственным. Если говорить о выручке предприятий, то была абсолютно рекордная с точки зрения объемов неделя, — пояснил Ефимов.

Заммэра добавил, что выручка предприятий на 20 процентов превзошла показатели предновогодних продаж, что свидетельствует о беспокойстве горожан.

Примечательно, что количество наличных денег в обороте остается на уровне 12–14 процентов, несмотря на ограничения по использованию банковских карт. Ефимов подчеркнул, что единственная проблема, с которой столкнулись предприятия и застройщики, — ликвидность получения средств по адекватным ставкам от кредитных организаций. В связи с этим власти Москвы уже приняли два пакета мер поддержки.

Заммэра напомнил, что во вторник мэр Москвы Сергей Собянин выделил десять миллиардов рублей на льготное кредитование инвестиционных проектов по строительству, что позволит инвесторам закончить ранее начатые проекты, тем самым сохранив деловую активность и рабочие места в строительной отрасли в условиях санкций.

Кроме того, правительство столицы внесло ряд поправок в законодательство, связанный «с предоставлением аренды земельных участков под стройку, аренды городской недвижимости в части снижения нагрузки на пользователей». Ефимов заключил, что сейчас для стабилизации важно быстро реагировать на возникающие запросы и принимать соответствующие меры, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что в столице упрощается порядок изменения городских контрактов в сфере строительства. В частности, отменяются ограничения по сроку и числу вероятных изменений условий контракта. До этого допускалось лишь одно изменение до 30 апреля 2022 года.