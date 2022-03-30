Авторов экскурсионных маршрутов приглашают принять участие в конкурсе «Покажи Москву!»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице начался новый сезон конкурса экскурсий «Покажи Москву!», сообщила заммэра Наталья Сергунина. Организатором выступил городской Комитет по туризму. Заявки принимаются до 21 апреля включительно на официальном сайте. Там же будут опубликованы лучшие маршруты.- Приглашаем к участию как профессиональных гидов, так и любителей — тех, кто интересуется историей города и своего района. Авторские экскурсионные маршруты, заявленные на конкурс, могут быть любыми — пешеходными или велосипедными, историческими или литературными. Главное, чтобы они отражали культурное и архитектурное наследие Москвы, — рассказала Наталья Сергунина.

12 победителей выберет экспертное жюри. Еще пятерых определят участники онлайн-голосования на портале «Активный гражданин».

Итоги конкурса станут известны в июле этого года. Все финалисты получат дипломы и памятные подарки. А тех, кого выберут в онлайн-голосовании, наградят еще и специальными призами от проекта «Активный гражданин».

В состав жюри войдут представители городского Комитета по туризму, Комитета общественных связей и молодежной политики, Департамента культурного наследия, программы Мэра Москвы «Мой район», ВДНХ, Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров и других организаций. Кроме того, оценивать работы конкурсантов будут победители прошлых лет — экскурсоводы Дмитрий Максименко и Андрей Леднев.

Лучшие 17 маршрутов будут опубликованы на сайте конкурса. Именно там все желающие смогут ознакомиться с авторскими экскурсиями и выбрать для себя наиболее интересный план прогулки по городу.

Конкурс туристических маршрутов «Покажи Москву!» проходит в третий раз. Впервые он состоялся в 2020 году. Конкурс «Покажи Москву!» призван помочь популяризации туристических профессий — гидов, экскурсоводов, организаторов туров по столице и другим городам России.