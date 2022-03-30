Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам

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Франция с 1 апреля снимает связанные с пандемией ограничения для получения россиянами туристических виз. Об этом сообщила пресс-служба французского посольства в России в среду, 30 марта.

В ведомстве однако подчеркнули, что получение визы не позволяет автоматически въехать в республику.

— Выдача визы не гарантирует возможность немедленного въезда на территорию, где по-прежнему действуют ограничительные меры на границе, — разъяснила пресс-служба.

Подача заявлений на получение виз осуществляется по предварительной записи в одном из 18 визовых центров VFS Global, собирающих заявления на визы для Франции на территории России. Перечень категорий заявителей, для которых с начала апреля снимаются ограничения на все типы виз, присутствует на сайте посольства.

Воздушное пространство для российских самолетов закрыли ряд стран после объявленной президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине. Среди них Германия, Италия, Бельгия, Словения, Болгария, Польша, Чехия и Нидерланды.

С 28 февраля «Аэрофлот» также приостановил авиарейсы по сети европейских маршрутов.