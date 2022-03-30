Губернатор Подмосковья перечислил пять основных принципов развития массового спорта

Фото: mosreg.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках заседания рабочей группы по подготовке заседания Совета при президенте России по развитию физкультуры и спорта обозначил пять основных принципов развития массового спорта.

Первый принцип — это доступность площадок для занятий. Второй принцип — добровольность, никто не должен принуждать людей к занятиям.

Третий принцип — качественная организация. Опытные тренеры способны привить любовь к спорту и увлечь большое число детей и взрослых. Четвертым принципом являются информированность и маркетинг, пятым — мотивация.

Андрей Воробьев также добавил, что необходимо изучить предпочтения и возможности молодежи и пожилых граждан, чтобы каждый желающий мог заниматься любимым видом спорта, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого тренер фитнес-клуба Алексей Байков дал советы по занятию спортом на улице во время потепления. По словам специалиста, на спортивных площадках можно выполнять базовые упражнения. Например, подтягиваться на турнике, отжиматься, приседать. На специальной скамье можно делать упражнения для пресса.