Капитальный ремонт центра «Мои документы» начался в Печатниках

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

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Специалисты начали проведение капитального ремонта в центре госуслуг «Мои документы» в столичном районе Печатники. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В настоящий момент в помещениях ведутся демонтажные работы внутренней отделки и инженерных систем. После этого приступим к заливке стяжки полов, возведению новых перегородок и монтажу новых инженерных систем. В завершение выполним финишные отделочные работы, — заявил начальник управления департамента капитального ремонта города Алексей Васютин.

Кроме того, рабочие поменяют систему электроснабжения, заменят системы водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Более того, будут усовершенствованы системы видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации. Заместитель директора по инфраструктуре и безопасности центров госуслуг Анастасия Панина подчеркнула важность идти в ногу со временем, соответствовать запросам посетителей и совершенствовать офисы «Мои документы».

Помещения центра госуслуг сделают удобными для маломобильных посетителей, на первом этаже здания оборудуют ресепшен, гардероб и терминалы для граждан. Кроме того, специалисты создадут детский уголок и комнату матери и ребенка, а на втором этаже разместят переговорные, комнаты отдыха для сотрудников и технические помещения.

На время проведения ремонта прием жителей района Печатники будет осуществляться в здании центра госуслуг района Люблино по адресу Люблинская улица, дом 53. Завершить необходимые работы планируется в октябре 2022 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

В 2021 году почти 12 тысяч горожан оформили пенсию в офисах «Мои документы». Лидерами по количеству принятых заявлений о назначении пенсии стали районные центры госуслуг в Кунцеве, Марьине, Можайском, а также во флагманском офисе в ЮАО.