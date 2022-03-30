Защита блогера Била обжаловала приговор по делу о ДТП в центре Москвы

Фото: Youtube / Edward Bil

Сторона защиты блогера Эдварда Била обжаловала приговор по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

— В адрес Пресненского районного суда города Москвы поступила апелляционная жалоба адвоката Никитина А. С. в защиту Биля Э. Ю. на приговор Пресненского районного суда от 21 марта 2022 года, — говорится в сообщении Telegram-канала пресс-службы.

Защитник попросил изменить приговор, назначенный блогеру, на условное осуждение.

21 марта суд приговорил Эдварда Била к одному году и двум месяцам колонии.

Авария с участием Била произошла 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Машина блогера на большой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

В середине лета Пресненский суд приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы за ДТП. Согласно приговору, он не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 08:00 следующих суток, выезжать за пределы Москвы и региона и изменять место постоянной прописки, не уведомив об этом контролирующий орган.

Кроме того, суд назначил блогеру дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.

Бил рассказал журналистам, что заплатил в пользу Марии Артемовой 11 миллионов рублей. В эту сумму вошла и оплата ее лечения.

В сентябре пострадавшая в аварии с Билом простила его. Потерпевшая отметила, что каждому человеку свойственно ошибаться, поэтому она приняла извинения блогера. В настоящий момент женщина передвигается с помощью инвалидной коляски.

11 октября Эдвард Бил сжег свое водительское удостоверение, записав это на камеру. Таким образом он попытался поставить точку в истории с аварией, произошедшей в центре столицы.

В начале декабря прошлого года суд отменил приговор в отношении Эдварда Била. Дело было передано на новое рассмотрение в Пресненский суд в ином составе. Также Билу вновь избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

17 марта стало известно, что суд оставил без изменений меру пресечения Эдварду Билу по делу о ДТП на Смоленской площади.

18 марта столичная прокуратура требовала назначить блогеру аналогичное наказание, но срок лишения свободы составлял год и четыре месяца.