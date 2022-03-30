Минобороны рассказало о целях первого этапа спецоперации на Украине

Министерство обороны / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

На первом этапе военной спецоперации на Украине планировалось заставить противника сконцентрировать силы для удержания больших пунктов на Киевском и Черниговском направлениях. Об этом заявили в Минобороны России в среду, 30 марта.

Также планировалось сковать противника на поле боя, но без штурмов городов, чтобы избежать потерь среди мирного населения. Это, заявили в Минобороны, не дало бы украинской армии использовать силы на главном направлении российских действий — в Донбассе.

В министерстве подчеркнули, что все эти планы были выполнены. Кроме того, планировалось также создать условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению республик Донбасса, что тоже было успешно выполнено, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Минобороны России приняло решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский позднее уточнил, что деэскалация направлений не означает прекращение огня.

Несогласие с этим решением выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, российским войскам необходимо взять Киев. Чеченские бойцы, добавил он, могли бы сами войти в столицу Украины и «навести порядок».