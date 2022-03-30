Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин рассказал Шольцу о решении принимать оплату за газ в рублях

Евгений Белоусов

Политика
Путин рассказал Шольцу о решении принимать оплату за газ в рублях
Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем информировал его по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 30 марта.

— Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами — членами ЕС, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на этот счет также будут проходить дополнительные переговоры немецких и российских экспертов. Кроме того, лидеры стран обменялись мнениями в связи с прошедшим накануне в Стамбуле очередным раундом переговоров между Россией и Украиной, говорится в сообщении.

23 марта Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения. По словам Путина, изменения будут распространяться только на валюту самого платежа.

От оплаты газа рублями уже отказались Великобритания и Болгария.

Читайте также:
Владимир Путин Рубль Олаф Шольц
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Оскар» уже не про кино

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Все мнения
О проекте