Путин рассказал Шольцу о решении принимать оплату за газ в рублях

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем информировал его по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 30 марта.

— Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами — членами ЕС, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на этот счет также будут проходить дополнительные переговоры немецких и российских экспертов. Кроме того, лидеры стран обменялись мнениями в связи с прошедшим накануне в Стамбуле очередным раундом переговоров между Россией и Украиной, говорится в сообщении.

23 марта Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения. По словам Путина, изменения будут распространяться только на валюту самого платежа.

От оплаты газа рублями уже отказались Великобритания и Болгария.