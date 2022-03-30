Путин рассказал премьер-министру Италии о переговорах в Стамбуле

Фото: МИД РФ

Президент России Владимир Путин проинформировал итальянского премьер-министра Марио Драги о ходе переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 30 марта.

Там уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе Драги.

— Владимир Путин информировал о ходе переговоров российских и украинских представителей, очередной раунд которых прошел накануне в Стамбуле. Даны также пояснения в связи с решением о переходе на рубли в расчетах за поставки природного газа в ряд стран, включая Италию, — говорится в сообщении.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между представителями России и Украины. Минувшая встреча дала надежду на то, что страны смогут найти мирное решение. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, прошедшие в Турции переговоры показали, что путь к заключению мира возможен. Однако важно понимать, что даже согласование договоренностей не означает их непосредственного исполнения со стороны Украины.