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Минобороны сообщило ведении ВС РФ боев у Великой Новоселки

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Минобороны сообщило ведении ВС РФ боев у Великой Новоселки
Фото: Минобороны РФ

Российская армия прорвала оборону ВСУ и ведет бои на подступах к Великой Новоселке. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 30 марта.

— Вооруженные Силы Российской Федерации, развивая наступление, прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населенному пункту Великая Новоселка, — заявил он.

Кроме того, подчеркнул Конашенков, сейчас в поселке Золотая Нива происходит зачистка от бойцов украинских нацформирований, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Минобороны России приняло решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский позднее уточнил, что деэскалация направлений не означает прекращение огня.

Несогласие с этим решением выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, российским войскам необходимо взять Киев. Чеченские бойцы, добавил он, могли бы сами войти в столицу Украины и «навести порядок».

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