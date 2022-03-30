Новые поликлиники будут строить в ТиНАО каждый год

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

Каждый год в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы будет появляться новая поликлиника за счет бюджета города. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе Департамента развития новых территорий Москвы.

— К настоящему времени в ТиНАО функционируют 16 объектов здравоохранения, построенных с момента присоединения новых территорий к столице... Для медобслуживания в них прикреплено 400 тысяч человек. Город учитывает пожелания и требования жителей ТиНАО и решает задачу благодаря реализации «Адресной инвестиционной программы». За счет бюджета города ежегодно будет строиться новая поликлиника, — заявил глава департамента Владимир Жидкин.

В пресс-службе уточнили, что динамичное развитие Новой Москвы требует соответствующего развития социальной инфраструктуры в округе. Согласно данным опроса, 55 процентов жителей ТиНАО считают, что строительство больниц и поликлиник — наиболее актуальная задача на данный момент.

Так, детско-взрослая поликлиника на 750 посещений будет построена в поселении Сосенское в 2022 году, поликлиника на 320 посещений — в поселении Филимонковское в 2023-м, медучреждение на 750 посещений — в поселении Первомайское в 2024-м, а в 2025 году — поликлиника на 750 посещений в смену вблизи Октябрьского проспекта.

Жидкин заключил, что к 2035 году округ будет располагать 125 поликлиниками и больницами, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

29 марта сообщалось, что до конца 2022 года планируется завершение строительства детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену на территории ЗИЛ.