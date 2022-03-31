«Люксовый товар»: европейская мафия торгует беженками с Украины

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Испанская газета Vanguardia сообщила об активизации на границах с Украиной преступных групп, которые ищут покинувших страну женщин для вовлечения в проституцию.

По данным издания, в Испании уже возбуждены несколько уголовных дел по фактам пропажи людей.

— Беспрецедентный поток беженцев с Украины вызвал тревогу и с точки зрения активизации на границах преступных организаций, которые ищут рабынь XXI века для сексуальной эксплуатации. Отчаяние, растерянность и голод являются питательной средой для мафии, пытающейся захватить украинских женщин, считающихся люксовым товаром на рынке проституции из-за телосложения и красоты, — отмечается в статье.

В полиции рассказали, что преступные группы обмениваются информацией о местах, где можно найти потенциальных жертв. Раскрыли в правоохранительных органах и схему работы преступников: они направляют в места размещения беженцев рекрутеров, которые знают украинский язык, они предлагают беженкам хорошо оплачиваемую работу в соседних странах.

Сообщается, что работу вербовщики предлагают, как правило, в сфере туризма, в гостиничном или модельном бизнесе.

— Но как только женщины прибывают в пункт назначения, им объявляют о долге за перемещение, а единственным способом оплатить его является занятие проституцией, — сообщает Vanguardia.

Испанские власти приняли решение предоставлять женщинам с Украины, пострадавшим от махинаций торговцев людьми, помощь и безопасное жилье в стране. Минюст создал специальный отдел, который будет заниматься совершенствованием законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми.

Также собеседники издания обратили внимание на угрозу для детей-беженцев. Их могут привлекать к попрошайничеству или они могут стать жертвами педофилов.

14 марта сообщалось, что власти Германии обратились к польскому правительству с просьбой приостановить отправку в немецкое государство поездов с беженцами с Украины. По словам заместителя министра внутренних дел Польши Павла Шефернакера, европейский континент не ожидал таких масштабов эмиграции с Украины.