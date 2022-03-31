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СМИ: ФАС предложила запретить валютные контракты внутри России

Юлия Курганова

Экономика
СМИ: ФАС предложила запретить валютные контракты внутри России
Фото: Вечерняя Москва

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, запрещающий в России прописывать в договоре цены в привязке к иностранной валюте или мировым товарным индексам. Об этом сообщает в четверг, 31 марта, издание РБК.

Документ предполагает изменения в Гражданском кодексе, который в настоящее время разрешает привязку цены договоров к иностранной валюте и иным индикаторам, хотя сама оплата при этом должна производиться в рублях.

Все уже заключенные договоры, согласно законопроекту, нужно будет переработать в течение 30 дней с момента официального опубликования закона. Положения документа не затронут сделки при внешней торговле, но «часть из них власти также хотят перевести в рубли», отмечается в статье газеты.

Законопроект вынесен на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты РФ Рустам Танкаев прокомментировал планы ЕС запретить покупать у России газ за рубли. По его словам, расчеты за российский газ в рублях неизбежны, исходя из той ситуации, в которую сама себя загнала Европа многочисленными санкционными ограничениями в адрес Москвы.

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