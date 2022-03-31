Посол РФ заявил, что Госдеп умышленно завышает цифру потерь российской армии

Фото: Пресс-служба Совфеда

Государственный департамент Соединенных Штатов умышленно завышает цифру потерь армии РФ на Украине, стремясь спровоцировать общественное недовольство в России. Об этом заявил в среду, 30 марта, российский посол в США Анатолий Антонов.

Таким образом он прокомментировал заявление для СМИ американского замгоссекретаря Виктории Нуланд о якобы потере Россией «свыше 10 тысяч» военнослужащих на Украине. При этом в Минобороны РФ 25 марта сообщали, в ходе специальной операции погибли более 1,3 тысячи военных, свыше 3,8 тысячи были ранены. Среди украинских войск, по данным ведомства, потери составили около 14 тысяч убитыми и почти 16 тысяч ранеными.

— Представитель госдепартамента умышленно завышает цифру потерь вооруженных сил РФ на Украине. За подобными высказываниями скрывается циничный расчет — вызвать общественное недовольство в нашей стране. Не получится, — заявил Антонов в аккаунте посольства в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что решение российского руководства о проведении специальной военной операции на Украине пользуется широкой поддержкой граждан РФ.

30 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты организовали «летучие эскадроны смерти» в Харькове и запугивают жителей. Также националисты продолжают размещать военную технику в жилых кварталах и прикрываться мирными горожанами, заявил генерал.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.