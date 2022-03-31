Москвичам рассказали, как работают и тренируются столичные пожарные

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Московские пожарные на регулярной основе отрабатывают навыки в приближенных к реальным условиям. Раз в три месяца они тренируются в теплодымокамере, где они в темноте и дыму под крики и звук горящих конструкций передвигаются на ощупь, проводя разведку.

Запаса воздуха дыхательном аппарате спасателю хватает на 30–40 минут. Когда воздух заканчивается, он услышит резкий свист. Перед входом на объект пожарным необходимо убедиться в исправности экипировки.

— В дыхательном аппарате нельзя нервничать, особенно тем, кто идет первым. В баллоне содержится определенное количество воздуха, и если ты начинаешь нервничать и делать лишние движения, то у тебя ускоряется дыхание, и запас воздуха сокращается еще быстрее, — рассказал заместитель начальника пожарно-спасательного отряда № 313 Андрей Шапар.

После проверки звено спасателей, в которое входит от трех до пяти человек отправляется на разведку в горящий объект, во время тренировки — теплодымокамеру. Один огнеборец остается снаружи, чтобы оценивать обстановку и следить, на сколько времени хватит воздуха остальным. Все данные заносятся в специальный журнал.

— В дымокамере мы включаем световые и шумовые эффекты, которые создают психологическую нагрузку, — цитирует официальный сайт мэра Москвы начальника участка Александра Афонина, который отвечает за работу теплодымокамеры.

По его словам, спасатели в ходе разведки ищут пострадавшего. В отдельных случаях, согласно предварительной договоренности, кто-то из пожарных притворяется, что потерял сознание. Остальных участников тренировки об этом не предупреждают. Их задача — спасти коллегу, переключив на свой дыхательный аппарат. Огнеборцам необходимо максимально отработать данную процедуру, так как от нее может зависеть жизнь его товарища на реальном пожаре. После спасателям нужно вытащить пострадавшего наружу и оказать первую помощь, заключил Афонин.