«Еще есть вопросы, кто за войну?»: Захарова рассказала о планах США на Украине

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила отказ Соединенных Штатов Америки дать гарантии безопасности Украине. Об этом в четверг, 31 марта, она написала в своем Telegram-канале.

— А вот это прекрасно. «Еще есть вопросы, кто за войну?» Став гарантом безопасности Украины, Белый дом взял бы на себя обязательства сохранения мира в этой стране. Но в планы американских либеральных демократов это не входит, — написала дипломат.

Она добавила, что власти США планируют лишь поставлять оружие и заниматься биолабораториями на территориях «марионеточных» государств. По ее словам, Вашингтон подобным образом дестабилизирует ситуацию в Евразии, говорится в сообщении.

В воскресенье, 27 февраля, представитель российского МИД заявила, что делегация из России не приедет на заседание СПЧ ООН, поскольку ООН не может обеспечить их прилет. Она отметила, что это является ответом генсека ООН.

Японские власти ввели новые санкции в отношении частных лиц и российских компаний. В частности, они затрагивают официального представителя МИД России Марию Захарову.